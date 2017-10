Loredana Lecciso: "Una grande famiglia con Al Bano e Romina Power"

Guerra e pace. Chiuso il periodo di liti sui giornali con Romina Power, Loredana Lecciso rilancia la famiglia allargata. E sulle pagine di Chi, in edicola da mercoledì 25, dice: “Io non avrei nulla in contrario ad avere Romina come amica. Io sono apertissima in questo senso, mi farebbe piacere, non potrebbe che essere positivo per tutti: per me, per lei e per i nostri figli. Ho sempre avuto rispetto verso il rapporto che ha avuto con Al Bano”.