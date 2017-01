Lewis Hamilton e Gigi Hadid, sboccia l'amore in Costa Azzurra

Erano stati avvistati insieme al party Amfar durante il Festival di Cannes e qualche giorno dopo hanno replicato al Gran Premio di Montecarlo. Insomma, Lewis Hamilton e Gigi Hadid non si nascondono più. Dopo la lunga storia con la cantante Nicole Scherzinger, a far sbandare il pilota sono le curve della 20enne modella bionda, volto di "Sports Illustrated". Sarà per colpa sua che ha perso la gara che aveva praticamente in tasca?