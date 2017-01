Le curvy si spogliano e seducono in lingerie

Altro che pelle e ossa. In primavera sboccia la lingerie oversize e le modelle taglia 48 spopolano sul web incassando apprezzamenti e follower. Ne sanno qualcosa Candice Huffine, Ashley Graham, Tess Holliday, Saffi Karina e l'italiana Elisa D'Ospina. In biancheria intima riempiono l'inquadratura e i brand le inseguono per spogliarle...

La loro bellezza over batte quella comune. Ne è un esempio Candice Huffine, la prima curvy a posare per il calendario Pirelli. Il suo peso non è un mistero e i suoi novanta chili sulla bilancia equivalgono ad altrettanta sensualità e sex appeal.



Davanti ai flash o in posa per un selfie davanti allo specchio i capi intimi di Ashley Graham sono imbattibili: sfoggia le sue curve generose e ha fondato un gruppo di modelle che sfidano i canoni estetici standard incoraggiando le curvy a calcare le passerelle con sensualità e sicurezza.



Tess Holliday è più carne che ossa e porta con estrema disinvoltura la sua taglia 56. La cellulite? La mostra con scioltezza e naturalezza.



Saffi Karina indossa "solo” una taglia 48: il fondoschiena ben tornito e il punto vita sono il suo motivo d'orgoglio davanti all'obiettivo dei fotografi negli shooting o nei selfie casalinghi. E che dire dell'italiana Elisa D'Ospina? La sua è "Una vita tutta curve" (come il titolo del libro che ha scritto)...