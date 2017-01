Ashley Graham, la modella "plus size" inneggia alle curve... forti

13:36 - "Are you ready for this beach body?", Pronte per questo "corpo da spiaggia?". Ashley Graham, la nota modella tutta curve e forme "plus size" ammicca sexy in reggiseno, slacciato, e micro slip, per una pubblicità di Swimsuitsforall, costumi per tutte le taglie. E' l'ennesima provocazione delle "taglie forti" contro le campagne pubblicitarie che invitano le donne a dimagrire per l'estate...

La questione sta scuotendo l'intero Regno Unito. Un noto marchio inglese di vendita online di prodotti per dimagrire e restare in forma ha infatti tappezzato qualche settimana fa i muri delle città con i suoi cartelloni pubblicitari: "Are you beach body ready?". In primo piano una sexy modella dalle curve scolpite, ventre piatto, corpo tonico e snello.



La rivolta delle "plus size" non si è fatta attendere. Sugli stessi cartelloni in molti hanno manifestato con scritte da vario tipo il loro dissenso verso i modelli irraggiungibili di bellezza proposti dalla pubblicità. E l'entrata in campo di Ashley Graham, sexy e bellissima modella curvy, protagonista di numerose campagne di intimo e da poco sbarcata su una delle riviste culto del fitness, Sport Illustrated, era inevitabile.



Alla modella è bastato sostituire "Are you beach body ready?" con "Are you ready for this beach body?" e posare in bikini mostrando le sue forme generose per scatenare la polemica e accendere la provocazione. Su Instagram Ashley ha postato la foto della contro campagna pubblicitaria cinguettando: "There's no reason to hide and every reason to flaunt!!" Non c'è ragione per nascondere e tutte le ragioni per mostrare con orgoglio". Il messaggio è più che chiaro.