Sexy e burrose, ecco le modelle più desiderate

"Volete sapere come avere un corpo da bikini? Indossatene uno e portatelo con orgoglio". Questa la ricetta di Stefania Ferrario, modella italo-australiana, che ha iniziato una sua battaglia contro l'appellativo "curvy" per le modelle che hanno qualche chiletto di più. Burrose e supersexy come lei, che tra l'altro è testimonial della lingerie di Dita Von Teese, anche Ashley Graham e Candice Huffine...

“Sono una modella. Punto. Sfortunatamente nell’industria della moda se sei sopra una taglia 4 Usa sei considerata una Plus Size e così io sono spesso etichettata come una modella Plus Size” rivendica la Ferrario che ha lanciato la campagna #droptheplus.



Basta sfogliare il suo profilo social per ammirare le curve morbide e sensuali di Stefania. Ci sono scatti intriganti ed erotici come quello che la ritrae nella vasca da bagno senza nulla addosso.



Burrosa ed affascinante anche Candice Huffine, che è apparsa sul calendario Pirelli con tutti i suoi 90 chili di splendore. Le sue misure oversize stanno diventando sempre più richieste e popolari. Come pure per Ashley Graham, modella statunitense che ha debuttato sull'annuale inserto di Sport Illustrated dedicato ai costumi da bagno. Le sue linee prorompenti ed eccitanti l'hanno resa una delle più invidiate delle passerelle. “So che le mie forme sono sexy e voglio che tutti si rendano conto che sono una caratteristica molto sensuale in una donna” aveva detto. Impossibile darle torto.