Laura Freddi mostra il pancione: tra pochi mesi avrà una bimba

Tra pochi mesi la ex ragazza di “Non è la Rai” stringerà tra le braccia la sua bambina. Laura Freddi, 45 anni, in attesa del suo primo figlio dal compagno Leonardo D'Amico, al suo fianco da sei anni, posa felice e raggiante con il suo pancione in bella vista. Ai flash mostra le curve della gravidanza e tiene tra le mani orgogliosa il suo pancione.