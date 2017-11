Laura Freddi sarà mamma a 45 anni

E' entrata nel quarto mese di gravidanza Laura Freddi e non potrebbe essere più felice. Finalmente quel sogno inseguito da una vita, tra tentativi e sofferenze, si sta realizzando e per la showgirl, che ha sempre desiderato diventare madre, è tempo di gioire insieme al suo compagno Leonardo D'Amico. I due in vacanza a Sabaudia appaiono sereni mentre la Freddi in costume mostra i primi cambiamenti del suo corpo.

Si intravedono le prime curve materne mentre Laura si gode sole e mare con il suo compagno, fisioterapista della Nazionale di beach volley, con cui è legata da cinque anni e mezzo. Dopo tre anni di tentativi, la showgirl è in attesa di una bambina. A darne l'annuncio è il settimanale "Chi". La Freddi al momento non si è ancora esposta pubblicamente per prudenza e riservatezza. Ma solo un anno fa nella Casa del Grande Fratello Vip aveva confessato: "Ho cresciuto i figli dei miei cugini, sono proprio portata per i bambini. Ma i bambini bisogna farli da giovani e io non sono più giovane". E invece a quarantacinque anni, l'ex ragazzina di Non è la Rai, stringerà tra le braccia la sua piccola. Il suo desiderio si sta avverando.