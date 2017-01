Lapo Elkann e Shermine, topless e palpatine a Capri

Vacanze di lusso nel Golfo di Napoli per Lapo Elkann, la sua fidanzata Shermine Shahrivar e la figlia di lei, Aurelia Daliah, con la quale il rampollo di casa Angnelli si dimostra particolarmente premuroso. I tre sembrano già una famiglia ben collaudata e tra bagni hot e un topless della modella in barca, la neo coppia non rinuncia alla passione... anche in alto mare.

Sembra proprio che Lapo questa volta faccia sul serio con la modella tedesca di origine iraniana, Shermine. I due, pizzicati da "Chi", si godono la calda estate al largo di Capri insieme alla figlia della Shahrivar, che munita di salvagente e braccioli fa un bagno in mare sotto lo sguardo vigile della madre e di Lapo che, proprio in questa occasione, dimostra di saperci fare anche in veste di papà. Del resto, zio di sei nipotini, la pratica non gli manca.



Solo quando il bagno diventa di coppia le atmosfere si surriscaldano. Lapo non resiste alle curve dell'ex Miss Europa e sott'acqua non mancano le palpatine. Poi i due si asciugano in barca e Shahrivar ne approfitta per una tintarella in topless al fianco del compagno.