Lapo e Shermine, se non è amore questo...

Un bacio appassionato sulla spiaggia e poi un cuore "disegnato" con le mani e tanto, tanto amore. E' il leit motiv delle vacanze di una delle coppie più "in" di quest'estate 2016: Lapo Elkann e Shermine Shahrivar. Più innamorati che mai e perennemente on the road, in giro per il mondo, i due non perdono occasione per condividere su Instagram scatti e testimonianze della loro love story da favola.