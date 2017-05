la settimana delle stelle

Protagonista indiscussa della settimana è Belen. Fuggita in Toscana per una vacanza d'amore con Andrea Iannone, la showgirl è stata pizzicata poi tra i cantieri del centro di Milano in cerca di un nuovo appartamento. Immagini sexy di Alessia Marcuzzi e Simona Ventura in bikini lasciano senza fiato mentre Fedez viene "smascherato" dai suoi fan su Instagram. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...