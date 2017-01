la settimana delle stelle

Fiocco rosa in casa Matri-Nargi per la nascita della loro primogenita Sofia. Intanto su Instagram Michelle Hunziker annuncia di essere diventata "nonna" grazie alla sua barboncina Lilly che ha dato alla luce il tenero Leone. Tra baci alla luce del sole con Andrea Iannone e dito medio ai fotografi, protagonista della settimana è un'imbronciata Belen. Da non perdere le immagini del matrimonio celebrato all'Elba di Tania Cagnotto. Tra le vip che si mostrano senza trucco e quelle che si fanno torturare per essere sempre belle, ecco una carrellata di immagini da non perdere...