La Colombari: sono gelosa e controllo il cellulare di mio marito

Sexy e decisa, non si vergogna a dire di essere una moglie gelosa e una mamma che teme l'adolescenza di suo figlio. Martina Colombari racconta le sue fragilità al settimanale Grazia: “Sono ancora molto innamorata, non vedo in giro nessuno per cui varrebbe la pena di avere distrazioni. Certo, ci sono delle insofferenze... Per esempio la puntualità esasperante di mio marito e il suo avere sempre fretta”.

Fotomodella, presentatrice, attrice è sposata con Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con cui ha un figlio 12enne, Achille. “Gelosa? Certo - dice Martina al magazine - Controllo il suo telefono, indago, sono sul pezzo, e cerco comunque sempre di conquistarlo: non è che perché sono nata bella tutto è semplice, fantastico. Di certo non lo aspetto a casa in pigiama e ciabatte. Non do niente per scontato e non mi piace pensare che potrebbe tradirmi con una più attenta e premurosa, che gli dà più cuore di me. Perciò mi capita di lasciargli messaggi d'amore scritti col rossetto sullo specchio, oppure gli faccio trovare un fiore nella valigia quando sta partendo”.



La Colombari confida a Grazia cosa la faceva stare male da piccola: “Intanto non ero bella: portavo gli occhiali bifocali, tagliati nel mezzo, e poi tutti avevano le Timberland, lo zaino Invicta, il bomber. A me queste cose non interessavano, e perciò gli altri non mi coinvolgevano. Poi non potevo andare in discoteca, non avevo il motorino. Ero un po' una sfigata”.