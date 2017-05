Kim Rossi Stuart, va in scena la lite: scintille in strada con Ilaria

Lui gesticola e parla animatamente come mostrano gli scatti di Diva e Donna, lei resta immobile, ascolta a braccia conserte e tace col volto teso, poi scoppia a piangere. Tra Kim Rossi Stuart e la compagna Ilaria Spada va in scena una furiosa litigata in strada. E non è la prima volta...

Tra i due, che per tutti sono una delle coppie più affiatate e felici dello showbiz italiano, i litigi in pubblico non sono infatti una novità. Qualche anno fa Diva e Donna li aveva pizzicati in spiaggia, stessa scena, stessa alta tensione e la bella Ilaria aveva il piccolo Ettore, allora di appena 8 mesi, in braccio. Ma l'amore non è bello se non è litigarello, e questo vale anche e soprattutto per i divi dello spettacolo. Poi torna il sereno... e la storia tra Kim e Ilaria non è mai stata messa in discussione. Tutt'altro. Da tempo si parla di nozze in arrivo.