Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, baci in quota dopo un ruzzolone in pista

Baci, cadute e risate sulle piste da sci per Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, in vacanza sulla neve a Ponte di Legno, questa volta senza il figlio Ettore. La coppia appare in perfetta sintonia, alla faccia delle malelingue che ciclicamente mettono in giro voci di crisi.

In vacanza ad alta quota, lei sugli sci scende adagio a spazzaneve, lui la segue premuroso anche se non riesce a trattenere le risate al primo ruzzolone della sua Ilaria che nonostante tutto sembra divertirsi. Poi l'attore, come un perfetto cavaliere, le tende la mano per aiutarla a rialzarsi e il finale... è al bacio. Come dimostrano le immagini del Settimanale Nuovo.



Kim Rossi Stuart, 47 anni, e Ilaria Spada, 35, sono uniti dal 2011, anno in cui è nato il loro unico figlio Ettore. Entrambi attori conducono una vita molto riservata ma questi scatti lasciano pochi dubbi all'immaginazione: i due si amano alla follia.