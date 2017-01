Kim Kardashian, Kanye West chiede il test di paternità

Una notizia che ha dell'incredibile sta scuotendo casa Kardashian. Secondo quanto riporta Hollywood Life, Kanye West potrebbe richiedere presto un test di paternità per scoprire se è il padre biologico di North. Secondo quanto riporta il sito, Kim potrebbe aver utilizzato lo sperma di un ex fidanzato per concepire la bambina e se questa fosse la verità West chiederebbe il divorzio.

Sarebbe scioccante per Kim Kardashian: il terzo divorzio! La prorompente socialite, che nelle ultime ore è apparsa in topless con l'amica Emily Ratajkowski, avrebbe – secondo quanto riporta Hollywood Life - congelato alcuni embrioni che aveva creato con lo sperma di un suo ex, per poterli utilizzare quando sarebbe stata pronta a diventare mamma. Così una volta deciso che con West era il momento giusto per avere un bambino e davanti alla sua indecisione, avrebbe deciso di utilizzare gli embrioni congelati in passato. La notizia ha dell'incredibile, ma se fosse confermata Kanye potrebbe chiedere il divorzio. Chissà come andrà a finire...