Kim Kardashian come Jackie Kennedy per la rivista Interview

Kim Kardashian vola alto, cercando di darsi un tono "regale" e facendo le prove da First Lady (il marito Kanye West ha paventato l'ipotesi di candidarsi alla Presidenza nel 2020). Sul nuovo numero del magazine "Interview", la più famosa delle sorelle Kardashian si è fatta immortalare nei panni di Jackie Kennedy, in compagnia della figlia North West. Il servizio realizzato dal fotografo Steven Klein è stato postato sui social dalla stessa star.

"Jackie si sta rigirando nella tomba" è uno dei tanti commenti negativi arrivati all'ereditiera dal popolo del web, che non ha preso molto bene l'azzardato paragone con l'indimenticata moglie di JFK. Di certo eleganza, carisma e classe che hanno fatto diventare Jackie un'icona di stile fanno a pugni con l'immagine che Kim continua a promuovere sui social.



Si starà preparando ad entrare da First Lady alla Casa Bianca? D'altra parte dopo l'elezione di un outsider dei palazzi di Washington come Donald Trump, il prossimo a sedere nello Studio Ovale potrebbe essere proprio il marito Kanye West...