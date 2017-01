Khloe Kardashian, ufficializzato il divorzio con Lamar Odom

E' sempre in fermento la grande famiglia Kardashian. Se Kim dopo il brutto spavento di Parigi si consola con un paio di orecchini dal valore di 45.000 dollari regalati dal marito per il suo 36esimo compleanno, Khloe è pronta a voltare pagina archiviando il matrimonio con Odom, il giocatore dei Los Angeles Lakers.



Quattro anni dopo le nozze, celebrate nel 2009, la Kardashian presenta la sua prima istanza di divorzio perché stanca della dipendenza dalle droghe del compagno. La richiesta rimane però sospesa fino all'ottobre del 2015 quando Lamar viene trovato privo di sensi in un night del Nevada a causa di un cocktail di droghe e alcool. Non bastano tre giorni di coma, durante i quali la Kardashian si prende cura di lui, per fare cambiare a Odom stile di vita. Ma sono sufficienti a Khloe per portare avanti la sua richiesta di separazione.



Nuovamente depositate a maggio 2016 tutti i documenti, la reginetta del reality deve aspettare per legge sei mesi prima di ottenere la firma del giudice. Ci siamo...