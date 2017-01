Kendall Jenner, top trasparente e stelline sul seno

Look audace per Kendall Jenner che a Parigi ha sbalordito per il suo top trasparente con seno a vista. La top model, sorellastra di Kim Kardashian, ha sfoggiato un outfit sexy e disinvolto: un bel giaccone di pelliccia sotto il quale si vedeva un top completamente trasparente con due stelle in posizione strategica per coprire i capezzoli.