Kate Upton, Britney Spears ed Emma Watson: ecco le più belle del mondo

Sul podio potevano arrivare soltanto bellezze in grado di arrivare al cuore delle persone, come cantanti e attrici. Ma non solo. Al primo posto c'è la modella statunitense Kate Upton, procace e sensuale protagonista di cover di "Sports Illustrated Swimsuit Issue" o di GQ, nonché per i suoi video provocatori che hanno spopolato su YouTube. Il secondo posto va invece a Britney Spears, anch'essa statunitense, una delle maggiori pop star di Hollywood. Al terzo posto il sex symbol Emma Watson. Il quarto posto spetta all'attrice statunitense, Kaley Cuoco, il quinto è per Jennifer Lawrence, sesto posto per la modella greca Georgia Salpa, seguono al settimo posto la giovanissima supermodella statunitense Kendall Jenner e la presentatrice televisiva britannica Kelly Brook. Poi è la volta dell'attrice britannica Michelle Keegan, e della presentatrice televisiva britannica Caroline Flack. In coda alla classifica la cantante statunitense Ariana Grande e la modella e attrice britannica Lucy Mecklenburgh.