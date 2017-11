Kate Middleton al gala, ora la pancia si vede

Spunta un bel pancino tondo dall'abito di Kate Middleton padrona di casa a Kensington Palace per il gala benefico dell'Anna Freud National or Children and Families, associazione che si prende cura di bambini con problemi mentali. La duchessa di Cambridge, in attesa del terzo Royal Baby, sorridente e disponibile, non rinuncia a pizzi, trasparenze e gioielli... incantando i presenti.

Ritornata in forze dopo i primi mesi di gravidanza difficili che l'hanno costretta a casa, Kate mette in mostra il suo ventre che prende sempre più forma. Elegante in un abito nero con le maniche in pizzo già indossato nel 2014, la moglie del principe William si dedica ai suoi impegni pubblici con devozione senza rinunciare a una punta di sano vezzo anche in dolce attesa. Già madre di George e Charlotte, la Middleton dovrebbe dare alla luce il suo terzo Royal Baby in aprile...