Ilaria D'Amico, che happy family allargata!

Funziona a meraviglia la famiglia allargata dei Buffon-D'Amico. Anche con la nascita dell'ultimogenito di casa, il piccolo Leopoldo Mattia, le dinamiche familiari sono perfette. E così capita di incrociare al parco Ilaria D'Amico con la carrozzina e l'altro figlio, Pietro. Con loro anche l'ex Rocco Attisani, che fa grandi sorrisi non solo alla conduttrice ma anche al neonato.

Ilaria e Gigi hanno da subito dimostrato di saperci fare con la famiglia allargata. Le immagini dei maschietti Louis Thomas e David Lee Buffon, insieme a Pietro Attisani, con la D'Amico e Buffon sono all'ordine del giorno. Ma ora anche l'ex della conduttrice tv è entrato nella new happy family. Una giornata al parco e tanti scambi di sorrisi e premure reciproche, non solo per il bene di Pietro.