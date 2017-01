Il social... "esplode" di seni esagerati

09:48 - Décolleté XXL e micro reggiseni, mini top che a stento contengono il generoso dono di madre natura e abiti inguainanti dai quali il seno sguscia via. Sui social è un tripudio di lati A esagerati e dalla Capriotti alla Tatangelo le bellezze dello showbiz fanno a gara per esporre davanzali esplosivi.

Cecilia Capriotti fa prove di bikini allo specchio e il reggiseno è solo un piccolo triangolo, che a stento copre i capezzoli della sexy showgirl. Francesca Cipriani ostenta tutta la sua prosperosa abbondanza e il grosso tatuaggio sul seno in sottoveste candida. Laura Cremaschi e Fanny Neguesha respirano appena con il petto stretto in canotte aderentissime. Instagram diventa per loro la vetrina per eccellenza dove sfoggiare il proprio "ben di Dio". Chi resiste a tanta generosità.