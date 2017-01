Balconcino a vista, le vip mostrano tutto

13:05 - Arriva l'estate e con i primi caldi le scollature... aumentano. Vertiginose, esagerate e provocanti come i seni che a malapena coprono. Ne sanno qualcosa Cristina Buccino e Cecilia Capriotti che del décolleté hanno fatto il loro cavallo di battaglia, sfoggiando abitini succinti con le forme in bella vista. E non sono certo le sole... Con la bella stagione non spogliarsi è davvero un peccato!

Nicole Minetti, complice l'amore e la ritrovata serenità, si concede selfie con angolature decisamente piccanti. Risponde a tono la "suocera" Anna Tantagelo che, con il seno in bella vista, provoca i fan. Karina Cascella, ex opinionista di Uomini&Donne e amica del cuore di Guendalina Canessa, dedica alla prova costume scatti che lasciano senza fiato: la fascia del bikini, infatti, sembra essere stata messa a dura prova... Claudia Galanti al party Amfar sfoggia futuro marito e un seno da capogiro, per la gioia dei fotografi che immoratalano tutto.



Abito succino e scollatura esagerata per Justine Mattera che, tra uno spettacolo e l'altro, mostra il suo lato "hot" anche sui social. Claudia Romani dimostra di avere un balconcino degno del suo ormai famoso lato B mentre la fidanzata di Mario Balotelli, Fanny Neguesha, strizza tutto dentro toppini così piccoli che il suo seno sembra ancora più grande. Per la gioia di tutti i suoi ammiratori...

Infine, Margherita Zanatta che, non avendo le forme prosperose, usa qualche "aiutino" perfino dentro il costume. All'effetto balconcino, ormai, non rinuncia nessuno!