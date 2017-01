Ignazio Abate, Fernando Llorente e Alessandro Florenzi a nozze, guarda tutte le foto

Organizzato in grande stile e tanto atteso il matrimonio di Abate della Del Vecchio. Cerimonia blindata e ombrellini per nascondersi dai paparazzi per il sì del rossonero alla compagna da cui ha avuto due bambini di 3 e 2 anni. L'album delle nozze pubblicato dal settimanale Chi racconta di una festa da mille e una notte a Fasano nel Brindisino. Per Valentina un abito bianco classico e romantico di Federica Pittaluga. Testimone dello sposo Gianluca Pazzini e tra gli invitati Stephan El Shaarawy, Barbara d'Urso, Gianluca Zambrotta, Daniele Bonera e Alberto Aquilani.



Nozze spagnole per il calciatore della Juventus Fernando Llorente che ha posato la sua Maria. Nozze romane, invece, per il giallorosso Alessandro Florenzi che ha portato all'altare Ilenia Atzori. La sposa in versione diva anni Cinquanta in abito bianco con pizzi e velo. Tra gli ospiti Daniele De Rossi con Sara Felberbaum, Mattia Destro e Ludovica Caramis, Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato...