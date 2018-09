Iannone dove vai? Belen si spoglia ancora

Belen Rodriguez tutta nuda. La showgirl posta l'ennesimo scatto provocatorio senza veli e al fidanzato Andrea Iannone non resta che fare una doccia fredda, anzi freddissima. Per il pilota una seduta di crioterapia preparatoria alle gare, dopo essere stato a Roma per incontrare papa Francesco. Lei, invece, è alle prese con i primi giorni di scuola di Santiago e shooting caldissimi, nonostante l'aria settembrina.

Alterna scatti materni a immagini ad alto tasso erotico: dalle serate con Santiago sul divano ai post come mamma l'ha fatta per i follower. Belen Rodriguez intriga i fan con pose scandalose e conquista con le sue facce buffe mentre gioca con il figlio. Al suo fianco manca il fidanzato Andrea Iannone, impegnato per il motoGp di San Marino. La showgirl andrà a vederlo in pista?