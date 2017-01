Halloween party, guarda tutti i vip... da paura

Fanno paura o sono sexy e spaventose. Le vip per Halloween scelgono il travestimento migliore tra streghe, sangue, maschere e trucchi che catturano l'attenzione senza dimenticare il lato hot. Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis non si perdono una festa e sfoggiano mise sensazionali. Ma non sono da meno Alessandra Ambrosio, Cindy Crawford, Nicole Minetti, Emily Ratajkowski, Fiammetta Cicogna e molte altre.

In casa di Antonio Cassano sono tutti impegnati nella preparazione delle zucche e i bambini si travestono da piccoli scheletrini. Anche nella cucina di Linus ci sono i preparativi in corso con zucche e intagli. Hanno già festeggiato invece Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. La ex velina sarda insieme al marito Brian Perri, prima si è travestita da sensuale Little Pony, poi è passata a un più aggressivo abito Kappa Killer. Anche il marito Brian Perri non si è sottratto al trucco e parrucco, mentre Maddalena Corvaglia, nelle vesti di un bollente sergente maggiore in calze a rete, si è fatta filmare tra ammiccamenti e smorfie. E poi ci sono gli abiti da paura, ma molto sexy di Fiammetta Cicogna, Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio, Nicole Minetti. Sfoglia la gallery e guarda tutti i look delle vip...