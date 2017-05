Guendalina Canessa, con Pietro Aradori è finita: "Devo ancora metabolizzare"

Storia d'amore al capolinea per Guendalina Canessa e il cestista Pietro Aradori. Con un messaggio su Instagram l'ex gieffina saluta Reggio Emilia, la squadra in cui gioca il suo ex fidanzato e tutti i tifosi. "...Devo ancora metabolizzare il tutto!! Al momento non voglio aggiungere altro", cinguetta sul suo profilo con un alone di mistero.

Anche la Canessa, così come il suo ex Daniele Interrante, è tornata single. Dopo due anni d'amore, dediche, baci e interviste in cui SuperGuenda si dichiarava felice e pronta alle nozze, tutto è finito. E a volerlo comunicare è proprio lei con un lungo post su Instagram: "Molti di voi mi scrivono anche privatamente e si dispiacciono di non potermi più vedere al PalaBigi.... ho amato e Amo la Città di Reggio Emilia, gli abitanti, la Grissin Bon e i suoi tifosi. Ho conosciuto in questi due anni persone splendide e Amiche a Me molto care.... sono stati Due anni incredibili anche se negli ultimi mesi un po' meno.... non vi ho detto niente perché devo ancora metabolizzare il tutto!! Al momento non voglio aggiungere altro. Ringrazio tutti voi, la dirigenza,tutto lo staff, la squadra, tiferò sempre per voi e per il Capitano", scrive a margine di uno scatto in cui posa con una palla da basket in mano.