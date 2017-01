Francesco Totti - Ilary Blasi, a casa con la piccola Isabel

TERZO BEBEʼ IN ARRIVO Ilary Blasi, pancione dorato

In splendida forma e particolarmente luccicante come richiesto dalla festa, la moglie di Capitan Totti è arrivata avvolta in un abito di paillettes dorate alla festa dell'amica Ada Zanzi. In posa con le amiche Raffaella e Tamara Pisnoli, ex wags ed ex di Daniele De Rossi, Ilary Blasy ha sfoggiato il suo bel pancione...