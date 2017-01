Francesco Sarcina - Clizia Incorvaia, che pancione hot

A inizio estate le nozze con l'ex frontman delle Vibrazioni, a fine estate il fiocco rosa. In attesa di Nina, Clizia Incorvaia, blogger, modella e neomoglie di Francesco Sarcina si gode la dolce attesa mostrando il suo bel pancione in bikini. Cartoline mozzafiato di Clizia in costume da bagno con curve esplosive e dolcissime fanno capolino sul suo profilo social...

“Dicevo proprio ieri al mio ginecologo che mi sono accorta proprio oggi di essere incinta, oggi allo scandire dell'ottavo mese... meglio tardi che mai” cinguetta Clizia sul suo blog mostrando il suo look premaman sempre sexy e intrigante nonostante la pancia cresca a vista d'occhio.

“Godetevi la pancia, è tra l'altro molto sexy – continua la Incorvaia - Il pensiero che all'ottavo mese di gravidanza vi dovreste trasformare in omini Michelin, non vi abbandona? Si sa, tutti si divertono a lasciarsi andare nei racconti più crudi e macabri, raccontando di donne bellissime che in gravidanza si duplicano, e di nasi una volta alla francese che si tramutano in modello gnocco aquilino. Non temete. Con uno stile di vita sano, direte fuck alla cellulite".

E le mosse vincenti della moglie di Sarcina sono: uno stile di vita sano, bere tanto e farsi un massaggio drenante... Il risultato? E' il pancione sexy di Clizia e il fisico tonico...