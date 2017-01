Francesca Neri in topless, bagno hot con Claudio Amendola al largo di Ponza

Bikini bianco per la bellissima Francesca Neri al largo delle isole Pontine con i suoi due uomini: il marito, sposato in gran segreto a New York nel 2011, e il figlio ormai diciassettenne. La 52enne diva di Almodòvar sempre sensuale, dallo sguardo magnetico, prima si concede un bagno, con tanto di baci a Claudio e poi risale in barca per un cambio costume dopo la doccia.



Un siparietto sexy che non sfugge agli obiettivi dei paparazzi che la immortalano con una sequenza di scatti hot. Sul Settimanale Nuovo possiamo infatti ammirare il décolleté prosperoso e tonico dell'attrice in topless mentre è impegnata a sfilarsi gli slip e a rifare il trucco. Amendola, con l'addome leggermente appesantito, la osserva con amore mentre prende fiato dopo qualche bracciata.