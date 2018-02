Filippo Magnini e Federica Pellegrini, guarda l'incontro segreto a Verona

Colpo di scena nella città degli innamorati. Federica Pellegrini e Filippo Magnini si rivedono. I due ex, che si sono mollati qualche mese fa dopo una storia che andava avanti tra alti e bassi dal 2012, non solo sono apparsi distesi e rilassati tanto da girare un simpatico siparietto social con il nuotatore che mostra i muscoli e la Pellegrini che lo filma, ma addirittura da concedersi una serata. A cena, scortati da mamma e papà. Cosa bolle in pentola?

Prima le immagini sull'Instagram Stories di Federica Pellegrini che filma Magnini in costume che mostra i muscoli. Ridono e scherzano, complici e distesi, facendo capire di trovarsi in piscina insieme. Nessun selfie di coppia ovviamente, ma solo piccoli indizi. Poi il settimanale Diva e Donna li scova insieme per le vie di Verona.



Con loro ci sono anche i genitori di Federica. I paparazzi li hanno fotografati mentre camminavano per strada: le donne al centro, gli uomini ai lati, gli uni vicini agli altri come una qualunque famigliola. A cena insieme e poi via sull'auto di Magnini: Federica siede dietro con la madre, papà Pellegrini in veste di copilota al fianco del nuotatore.



Fede & Filo si sono detti addio diversi mesi fa, ora il riavvicinamento a sorpresa e l'insolito quadretto famigliare: l'incontro segreto è il primo passo di un imminente riavvicinamento?