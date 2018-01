Filippo Magnini ritrova il sorriso con Valeria

Su Tgcom24 in anteprima le immagini di Filippo Magnini in dolce compagnia, che il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 31 gennaio. La bella brunetta si chiama Valeria e sembra avere fatto tornare il sorriso al nuotatore, dopo la fine della tormentata storia d'amore con Federica Pellegrini.