Fedez-Ferragni, la casa nuova è quasi pronta: guardala

Una vasca idromassaggio sul balcone con vista sul grattacielo “Storto” di Citylife, un appartamento circondato da vetrate progettato dall'architetto Zaha Hadid nel quadrante sud-est della ex Fiera di Milano, un complesso di grattacieli hi-tech con dettagli di cedro rosso canadese. Qui si trasferiranno tra pochi giorni Chiara Ferragni e Fedez. La casa è quasi pronta, scrivono nelle storie Instagram mentre mostrano scorci di arredamento...

Dopo qualche settimana di permanenza in hotel, la famiglia Ferragni-Fedez è pronta a entrare nella sua nuova casa, dove poter cullare il piccolo Leone tra le mura domestiche, circondato dall'affetto dei genitori e dalla crew che non lascia mai soli i due piccioncini. Se tutto deve essere social, anche l'appartamento lo è. Una scala a vista che unisce i due piani su cui alloggeranno la blogger e il rapper, tavoloni per ricevere amici e ospiti, lampadari di pregio, finiture da mille e una notte. E ovviamente una terrazza sulla città. Anzi sul quartiere più trendy di Milano. Sfoglia la gallery e scopri i dettagli del nido d'amore della coppia...