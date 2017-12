Fedez e Chiara Ferragni: "La nostra prima volta..." con Lapo

“La nostra prima volta allo stadio” scrive Fedez postando uno scatto che lo ritrae insieme alla fidanzata Chiara Ferragni, incinta di sei mesi, Lapo Elkann e l'amica Chiara Saracino allo Juventus Stadium di Torino. In campo si gioca Juventus-Inter (che finisce 0 a 0), ma in tribuna si gioca una nuova amicizia. Quella appunto tra il rapper, la blogger e il rampollo di casa Agnelli. Il quartetto era stato avvistato poche ore prima a Milano.

Fedez e la Ferragni sono tutti imbacuccati e osservano la partita sorridenti e felici come bambini alla loro prima volta dentro uno stadio. In tribuna ci sono il fratello di Lapo, John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo, Pavel Nedved e i dirigenti bianconeri. Ma gli sguardi sono tutti puntati sulla coppia più fashion-rapper del momento. Griffatissimi e in modalità trendy chic si concedono anche i selfie con le maglie della Juventus personalizzate per loro e posano con Lapo e Chiara pronti a postare tutto sui social. E' nata una nuova amicizia tra le coppie?