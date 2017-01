Fedez: "Chiara è incinta" e la mamma della fidanzata reagisce così...

Cicogna in casa Fedez-Ferragni? Per qualche minuto la mamma della fidanzata del rapper lo ha creduto veramente. E il video in cui il cantante regala lo "scherzo" sulla gravidanza (un pacchetto con dentro un test di gravidanza) alla signora Ferragni, postato su Instagram, fa il botto di visualizzazioni.

Lo scherzo risale a Natale e, stando alla reazione della mamma della fashion blogger, come si vede nel video, sembra essere riuscito perfettamente. "Me lo sentivo", esclama lei. Poi l'inganno viene svelato. Insomma un altro geniale escamotage del rapper per raccogliere clic social e per confermare che la sua love story con la bella Chiara va a gonfie vele.