Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, debutto social abbracciati a letto

Trovata pubblicitaria o no, come pensano in tanti, Corona e la Provvedi hanno già reso pubblica la loro relazione, mostrandosi allo scoperto insieme in più occasioni, durante serate mondane, tra teneri abbracci e complicità inequivocabili. "Fabrizio è bello, sensibile e presente, ma anche una persona seria e concreta, ha un gran cuore e sa ascoltare..." ha detto la giovane ex naufraga, che a Verissimo aveva dichiarato: "Sono molto innamorata. La nostra storia va sempre meglio e spero vada sempre bene così". Dal canto suo Corona non si espone a dichiarazioni "affrettate" sulla sua vita amorosa, al momento ha altro a cui pensare. Deve rigare dritto e dimostrare di essere davvero cambiato, dopo i tre anni passati in carcere e soprattutto dopo aver ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Milano il permesso di tornare a vivere nella sua casa a Milano e lasciare la comunità di don Antonio Mazzi per svolgere l'affidamento in prova "sul territorio. Ce la sta mettendo tutta a quanto sembra. E tra corsi di marketing (che tiene lui, ndr) e una nuova linea di abbigliamento l'ex re dei paparazzi sembra aver davvero messo la testa a posto. Chissà quanto durerà...