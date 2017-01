Estate difficile per le coppie vip: Lady Gaga e Diane Kruger tornano single

Capita spesso di affezionarsi non solo ai singoli divi di Hollywood, ma anche alle coppie che si formano all'interno del jet-set e questa volta a giocare un brutto scherzo ai fan sono Diane Kruger e Joshua Jackson e Lady Gaga e Taylor Kinney. Diane e Joshua hanno deciso di annunciare la loro separazione con un comunicato stampa assai stringato rilasciato al settimanale People: "Diane e Joshua hanno deciso di separarsi e rimanere amici". L'attrice tedesca e il protagonista di Dawson's Creek si sono conosciuti nel 2006 e vivevano tra Vancouver, Parigi, Los Angeles e New York. Pare che i due siano stati avvistati insieme l'ultima volta il giorno della festa del quarantesimo compleanno della Kruger, il 16 luglio. Poi la fine.



Come una doccia fredda colpisce la rottura tra la pop star Lady Gaga e l'aitante attore protagonista di Chicago Fire. I due stavano insieme da cinque anni e nel giorno di San Valentino del 2015 Taylor Kinney chiese alla Germanotta di sposarlo mettendole al dito un diamante rosa a forma di cuore. Si parlava già di matrimonio, addirittura celebrato in Italia e invece...



Gli impegni dei due e il desiderio di affermarsi nelle rispettive carriere li ha fatti allontanare. Almeno così racconta il sito Tmz. Pare addirittura che la separazione risalga ai primi di luglio, ma solo qualche ora fa Lady Gaga si è sbottonata su Instagram con un messaggio destinato ai follower: "Taylor and I have always believed we are soulmates. Just like all couples we have ups and downs, and we have been taking a break. We are both ambitious artists, hoping to work through long-distance and complicated schedules to continue the simple love we have always shared. Please root us on. We're just like everybody else and we really love each other". La cantante parla di un periodo di pausa dopo alti e bassi. Sarà realmente così?