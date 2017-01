Emily Ratajkowski, lato B in primo piano per la modella a Santorini

C'è qualcosa di più spettacolare del famoso tramonto di Santorini. E' il curvilineo lato B di Emily Ratajkowski. In vacanza in Grecia la modella dalle linee sinuose mette a nudo la sua perfezione con uno scatto di schiena che incanta mentre ammira il paesaggio in piedi su un muretto. Carnagione ambrata e micro bikini fanno impazzire i fan che in meno di 24 ore diventano 141mila.

Curve in primo piano per la bellissima attrice e modella amica di Kim Kardashian con cui solo qualche mese fa ha diffuso un selfie in topless. Dalle curve che mozzano il fiato è diventata celebre per la sua partecipazione al video musicale di Robin Thicke, Blurred Lines, nel 2013. Da quel momento la sua carriera è in continua ascesa. E mentre su Instagram 7,5 milioni di follower non riescono a staccarle gli occhi di dosso, lei se la spassa a Santorini con un due pezzi che evidenzia il suo derrière.