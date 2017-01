Elisabetta Gregoraci, sexy in spiaggia con Flavio Briatore

Vacanze a Saint Tropez con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci. La showgirl è stata pizzicata in spiaggia con un abitino supersexy che mette in evidenza il suo fisico scolpito e seducente. Con lei anche il marito in tshirt nera, che non la perde di vista e procede raggiante al fianco della sua bella Eli: un abbraccio e una mano posata sul capo della sua dolce metà non passano inosservati.