Elisabetta Gregoraci presenta libro e... slip

Mamma Elisabetta racconta"... e mostra le mutande. Incidente intimo l'altro giorno alla presentazione del primo libro scritto dalla Gregoraci. La showgirl che ha raccolto dodici favole per bambini che racconta al figlio Nathan Falco è arrivata in tailleur bianco a Roma per la presentazione. Complice una svista, i flash del Settimanale Nuovo l'hanno pizzicata con gli slip a vista.

Sorridente e bellissima Lady Briatore ha posato con il volume tra le mani cercando di tenere le gambe strette e la mano in posizione strategica per evitare siparietti osé. Ma in un secondo di distrazione, proprio mentre la showgirl sollevava il libro, i flash hanno immortalato i suoi slip. Elisabetta scrittrice non dimentica mai il suo lato più sexy e bollente.