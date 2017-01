Elisabetta Gregoraci, che seno strabordante

11:28 - Seno strabordante, miniabito inguinale, sorrisi e sex appeal da vendere. Così Elisabetta Gregoraci saluta Napoli augurando una buona giornata social nonostante un fotomontaggio “notturno”. Lady Briatore posa con un vestito cortissimo che lascia intravedere le cosce nude e molto scollato dal quale il balconcino pare sgusciare fuori.

Capezzoli puntati, spalle nude e aria birichina, ecco la Gregoraci sensuale per uno shooting. “Il mondo sembra sempre più luminoso dietro un sorriso” cinguetta Eli. Sempre solare e raggiante, la moglie di Flavio Briatore sa come incantare i follower tra look improbabili, trucchi di scena, eleganza e raffinatezza o semplicità e glamour. Ogni post è da ammirare.