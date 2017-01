Elisabetta Gregoraci augura una buona serata ai fan con uno zoom sul décolleté esplosivo

Elisabetta Gregoraci posta su Instagram l'immagine del suo seno strizzato in un abito scollato augurando a tutti la buona serata. Che voglia pilotare i sogni dei suoi fan con un selfie tanto sexy? Stupenda e sempre impeccabile, la signora Briatore sa come conquistare il suo pubblico alternando scatti provocanti a quelli in cui compare affettuosa e materna con il piccolo Nathan Falco.

Lasciano senza parole le foto che la bellissima showgirl calabrese regala sul social. Gambe toniche in primo piano, addominali scolpiti e un seno a coppa di champagne si alternano in scatti di vita quotidiana. Come non restare impressionati dal selfie provocante con tanto di zoom sul décolleté? Esplosivo, appena contenuto in un abito bianco, è capace di turbare i sogni anche dei più tranquilli... Altro che l'augurio di trascorrere una buona serata!