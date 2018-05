Elisabetta Gregoraci, addio alla vita mondana: con Bettuzzi sceglie la collina

Non è difficile capire che per Elisabetta Gregoraci sia sbocciata la primavera nel cuore. Pizzicata questa volta da "Gente" sulle colline parmensi, la bella showgirl calabrese sfoggia un sorriso radioso mentre passeggia al fianco di Francesco Bettuzzi . Sì, sempre lui. L'uomo con cui è volata a Parigi, è stata paparazzata a Roma e in Toscana. L'affascinante imprenditore per niente mondano che preferisce una gita fuori porta immerso nella natura. Addio alle passerelle vip, per Francesco ed Eli è tempo di "green carpet".

Shorts sfrangiati, sneakers e felpa corta per la Gregoraci che a Langhirano si gode sole e verde in ottima compagnia: quella dell'ex pilota di linea diventato imprenditore, con muscoli e tatuaggi in bella mostra. Amante del surf, bicicletta, corsa e della musica ha saputo conquistare la showgirl, mamma di Nathan Falco, dopo l'addio a Flavio Briatore. Una sosta alla fontana per dissetarsi e tanti sorrisi e sguardi complici per i due sempre più in sintonia. Sull'Instagram di Eli non mancano frasi che inneggiano alla gioia. La sua.