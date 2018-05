Elisabetta Gregoraci in piscina con Nathan, fisico da sballo

Giornata di sole in piscina con il figlio Nathan Falco per Elisabetta Gregoraci , super sexy nel suo bikini bianco a fasce. La showgirl, sdraiata sul lettino, anticipa l'estate a Monte Carlo e mette a nudo la sua bellezza tra décolleté esplosivo e lato B perfetto.

Niente shooting e incontri di lavoro per Elisabetta che, a bordo vasca si dedica al figlio e alla tintarella volteggiando sul lettino con un fronte-retro al cardiopalmo. La showgirl, che solo qualche settimana fa ha trascorso qualche giorno a Parigi con Francesco Bettuzzi, ha occhi solo per il suo Nathan che prima si tuffa dal trampolino e poi corre a scoccarle un tenero bacio.



Sensuale nel suo costume bianco, l'ex signora Briatore cede a un selfie con zoom sul seno strizzato e con un'applicazione del suo smarthphone si trasforma in una tenera (e sexy) cagnolina.