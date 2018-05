Elisabetta Gregoraci, fuga d'amore in Toscana con Francesco

Il prossimo 14 giugno Eli avrebbe dovuto festeggiare 10 anni di matrimonio con Flavio Briatore, ma la coppia è scoppiata poco prima dello scorso Natale e il cuore della showgirl calabrese pare sia già tornato a battere per un altro uomo con cui è stata spesso pizzicata in questi ultimi mesi.



E se all'inizio si pensava che tra la Gregoraci e Bettuzzi ci fosse un rapporto strettamente professionale, l'intensificarsi dei loro incontri ha sollevato qualche dubbio sulla loro relazione. E infatti, dopo Parigi, eccoli di nuovo l'uno accanto all'altra in Toscana. Sotto la pioggia fiorentina lui tiene l'ombrello e appoggia la mano sulla spalla della showgirl, poi la sosta in un negozio e, al calare della sera, non mancano sguardi d'intesa e chiacchiere.



Ma finalmente splende il sole e splende anche il sorriso di Elisabetta, come mostra il settimanale Diva, in posa davanti a una Cinquecento d'epoca. Con un minidress e tacchi vertiginosi la ex signora Briatore si improvvisa modella per Bettuzzi che dà il via a una sequenza di scatti sexy... uno dei quali pubblicati dalla Gregoraci sul profilo Instagram con un augurio di buona giornata, come la sua.