Elisabetta Canalis si mette all'asta...

L'ex velina partecipa così ad una delle aste benefiche del sito CharityStars, che coinvolge vip e personaggi famosi dello showbiz per raccogliere fondi a sostegno di giuste cause. L'impegno della Canalis per gli animali è noto e non stupisce che la showgirl si dedichi ancora una volta a loro contribuendo a costruire un rifugio per cani abbandonati. Il cellulare della bella ex velina di Striscia si può acquistare fino al 18 maggio facendo la propria offerta online. Non è la prima volta che Eli mette all'asta qualcosa di "privato". Dopo il suo matrimonio con Brian Perri, aveva offerto il suo abito delle nozze per raccogliere fondi a favore di una comunità di Alghero che si occupa di persone bisognose. E dopo le missioni in Libano e in Danimarca, Elisabetta Canalis è da poco entrata a far parte della squadra degli Ambasciatori dell'UNICEF Italia. Insomma la showgirl si dà da fare e mentre i rumors su una sua presunta gravidanza si fanno sempre più insistenti, lei tace, non commenta e va avanti sulla sua strada accanto al suo uomo, tra shooting, viaggi, i suoi Pieri e tanta beneficenza!