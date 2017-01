Elisabetta Canalis, siparietto hot a Vienna

13:55 - Si presenta in rosso, esplosiva e prorompente come super ospite all'esclusivo Ballo delle Debuttanti di Vienna. Elisabetta Canalis ha fatto la dama del miliardario Richard Lugner Mailand, che l'ha voluta al suo fianco per il prestigioso evento. Durante il valzer c'è stato l'incidente hot: il vestito è sceso e la Canalis, col seno al vento, è stata costretta a bloccarlo con la mano.

La ex velina, che era arrivata a Vienna a bordo del jet privato del magnate 83enne, ha stupito tutti con la sua bellezza e il suo look audace. Una scollatura esagerata che fin da subito ha fatto temere di lasciare nuda la showgirl di Sassari, sposata con Brian Perri. L'abito rosso fuoco senza spalline e ampio scollo non ha deluso le aspettative e ha mostrato i capezzoli della ex velina. Durante il valzer, il vestito di Elisabetta è scivolato giù, lasciandola col seno al vento. La Canalis ha messo una mano sul seno per coprire le nudità, ma i flash avevano già immortalato l'attimo "fuggente"...