Elisabetta Canalis, shopping di lusso a Milano

12:08 - Lo shopping più dolce per Elisabetta Canalis. Accompagnata da Skyler Eva e da papà Brian Perri, l'allegra famigliola ha fatto acquisti per le vie della moda milanese. La ex velina doveva comprarsi un paio di decolleté dal tacco vertiginoso e il marito e la figlia le hanno dato una mano nella scelta. Così tra scarpe e coccole i tre hanno catturati i flash e gli sguardi di tutti.

Bellissima e felice tra le braccia del papà, Skyler ha osservato la mamma durante le prove e si è lasciata baciare teneramente tra un acquisto e l'altro. Una squadra perfetta, proprio come l'aveva descritta Elisabetta. Aveva parlato di Brian papà modello, e lui si sta dimostrando bravissimo con la piccolina. E la Canalis è una mamma dolce e affettuosa.