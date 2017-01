Elisabetta Canalis: "Io e Brian avremo una bambina, non potrei essere più felice"

13:21 - Dopo il video in cui annuncia di aspettare una bambina, Elisabetta Canalis posta su Instagram la foto di una bambolina con tanto di pancione. Di lato un bigliettino scritto in inglese: "We are having a Girl! Eli and Brian". La Canalis e il marito Brian Perri sono felicissimi e ringraziano i fan per il loro amore. Intanto l'amica Maddalena Corvaglia le dedica un post sul suo profilo: "Sarai una super mamma".

Si vociferava da tempo di una sua presunta gravidanza e alla fine la conferma è arrivata direttamente da lei: Elisabetta Canalis è incinta. La showgirl ha annunciato di aspettare una bambina con un video postato su Twitter. Si è presentata con un pallone sotto il vestito a simulare una pancia da gravidanza che poi ha tolto dicendo di "aspettare veramente".



Quello di Elisabetta è stato in realtà una specie di annuncio a reti unificate. Oltre che su Twitter infatti il messaggio è stato postato anche su Instagram mentre il video è andato su un suo YouTube channel inaugurato per l'occasione.



"Ciao ragazzi, ho una novità bellissima da condividere con voi - ha scritto su Instagram - spero che siate contenti come lo sono io... specialmente dopo l'anno scorso, infatti non mi sono mai dimenticata dell'affetto che mi avete dato". Il momento difficile dell'anno passato sembra solo un brutto ricordo ed Eli si prepara a vivere la nuova avventura con gioia e anche divertimento, come dimostra il video ironico con il pancione finto. Certa che l'affetto di tutti la sosterrà nei prossimi mesi.



E l'amica del cuore Maddalena Corvaglia non ha perso tempo. Sul suo profilo Instagram ha subito postato un messaggio dedicato alla futura mamma: Ci siamo conosciute , studiate, stimate,sopportate, supportate.... Diverse ma simili, lontane ma sempre vicine. Ognuna x la sua strada, ma su due binari cosi' vicini da poter saltare dall'altra parte quando una di noi ne ha bisogno ... Io e Jamie non potremmo essere più felici di cosi' in questo momento ! Sarai una super mamma! TVB".



Elisabetta e Brian si sono sposati ad Alghero il 14 settembre 2014 dopo due anni di fidanzamento. A distanza di poco tempo l'ex velina è rimasta incinta, ma la gravidanza non andò a buon fine. Ora marito e moglie possono festeggiare insieme alle persone più care e ai tanti fan l'arrivo di una bambina. Congratulazioni!