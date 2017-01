Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si scatenano tra balli e yoga

Proseguono a gonfie vele le vacanze di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia nella soleggiata Miami. Fasciate da sexy costumi, le inseparabili amiche giocano prima sulla sabbia divertendosi come due bambine e poi fanno un giro in barca, scatenandosi a ritmo di musica. C'è spazio anche per un po' di sport e mentre Maddy si cimenta in posizioni yoga davvero difficili, Eli mette a prova il suo equilibrio facendo il ponte e la candela su un surf... in acqua.

A distanza di sedici anni dal loro primo incontro sul bancone di Striscia la notizia, la Canalis e la Corvaglia sono più unite che mai. Si incontrano in Italia e non perdono occasione per darsi appuntamento anche in America. Questa volta le due amiche stanno trascorrendo con le loro rispettive famiglie qualche giorno a Miami. Acqua cristallina, caldo e tanto divertimento per le ex veline che sanno come godersi la vita.



Sexy e super toniche, fasciate nei loro costumini, si insabbiano e si buttano in acqua come delle seducenti sirene, ballano, si abbronzano e prima che la giornata giunga al termine si ritagliano del tempo per pensare allo sport. La signora Perri si diletta a fare l'equilibrista su un surf in alto mare, mentre la signora Burns si concentra nella posizione yoga Sirsasana e su Instagram scrive: "Voglio vivere al rovescio per vedere dritto questo mondo sottosopra !".